Депутатам предложили персональную ответственность

Фракция «Справедливая Россия» внесла в ЗакС Петербурга инициативу о проведении поименного голосования по всем вопросам повестки заседаний за исключением персональных. В пояснительной записке глава фракции Алексей Ковалев отметил, что подобная форма голосования используется в Государственной думе. Лидер единороссов ЗакСа Александр Тетердинко считает, что институт тайного голосования защищает парламентариев от давления. Эксперты положительно оценивают инициативу, однако не верят в ее принятие.

Законопроект был внесен справедливороссами в пятницу, 12 февраля. На ближайшем заседании, которое запланировано на среду, вероятнее всего, он рассмотрен не будет, полагает глава эсеров в ЗакСе Алексей Ковалев. Однако он подчеркивает, что, несмотря на новые правила проведения заседаний, оппозиция еще может заявлять о своих проектах с трибуны, даже если они пока не стоят в повестке.

Ранее по инициативе вице-спикера парламента Сергея Соловьева («Единая Россия») депутаты большинством голосов (34 против 10) приняли изменения в регламент, согласно которым в год, предшествующий выборам в ЗакС, народным избранникам запрещено делать заявления, не касающиеся сути обсуждаемого по повестке вопроса (см. “Ъ” от 10.02.2021).

Господин Ковалев отметил, что его фракция, а также другие оппозиционные коллеги пытаются продавить инициативу о поименном голосовании по всем открытым вопросам на протяжении 15 лет, однако это никогда не удавалось из-за противодействия партии власти. Политик также отмечает, что не питает иллюзий относительно успеха законопроекта. «Такие законопроекты планируются регулярно, потому что мы хотели бы напоминать нашим избирателям, что правящая партия скрывает свои голосования, чтобы было непонятно, кто принимает непопулярные и антинародные решения»,— указывает депутат.

Его заместитель по фракции Надежда Тихонова подчеркнула, что инициатива объединения очень актуально смотрится на фоне недавно принятых изменений в регламент. «Считаем, что каждый избранный петербуржцами депутат должен нести ответственность перед своими избирателями. Именно поэтому горожане имеют право знать, как голосует конкретный депутат по тому или иному законопроекту»,— отметила она в своем telegram-канале.

Эсеры настаивают, что голосовать анонимно можно только по персональным вопросам. Результаты такого голосования должны выводиться на табло, а затем в течение суток публиковаться в открытом доступе. В пояснительной записке к законопроекту указано, что такая практика используется и Государственной думой.

Лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко отмечает, что Госдума — хороший пример, но копировать ее полностью не стоит. «Тайное голосование — институт, который позволяет депутатам защитить независимость. Без тайного голосования на депутата могут надавить третьи лица. Именно поэтому мы этот институт не хотим убирать из регламента. Что касается Думы, то статус ее депутата выше, и на него сложнее надавить. Региональные депутаты не так защищены законом»,— отмечает господин Тетердинко.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров считает законопроект уместным. «В принципе, у нас все понимают, кто и как голосует, потому что фракции открыто заявляют о своей позиции. Мне кажется, система, существующая в Госдуме, адекватна, и если она будет воспроизведена в ЗакСе, то это нормально. Что касается единороссов, которые часто выступают против поименного голосования, то я не понимаю, чего они боятся. Может, отклоняют предложение просто потому, что его вносят оппоненты»,— предполагает эксперт.

Политолог и социолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра считает, что данный законопроект, если пройдет в парламенте, будет очень полезен в предвыборной кампании. «Мы имеем дело с предвыборным маневром, и это заставляет нас сформулировать гипотезу, что мы станем свидетелями выдвижения популистских инициатив. Поименное голосование может быть направлено на отъем голосов у партий, на поляне которых развернется борьба за голоса умеренно оппозиционных избирателей. Что касается неприятия единороссами поименного голосования, то мне кажется, ранее это было связано лишь с тем, что подобное не согласовывалось заранее. А несогласованная инициатива партии парламентского меньшинства не должна быть проголосована в его пользу, потому как это противоречит сложившейся в ЗакСе политической практике»,— говорит господин Гавра.

Олег Дилимбетов