Папа римский поздравил влюбленных с Днем святого Валентина

Помолвленные и влюбленные пары с Днем святого Валентина получили благословение папы римского Франциска. В своем обращении он поблагодарил тех, кто помогает мигрантам, и напомнил о начале Великого поста 17 февраля. Папа римский также упомянул праздник святых Кирилла и Мефодия.

«Сегодня, в День святого Валентина, я не могу не подумать и адресовать свои наилучшие пожелания обрученным парам и тем, кто влюблен»,— сказал папа римский (цитата по Vatican News). «Я сопровождаю их своими молитвами и благословляю их»,— добавил он.

День святого Валентина, также называемый Днем всех влюбленных отмечается ежегодно 14 февраля. Он возник как римско-католический праздник в честь одного или двух раннехристианских мучеников по имени Валентин.

В церковных мартирологах можно найти имена трех раннехристианских мучеников, носивших это имя,— римского священника, обезглавленного около 269 года; епископа итальянского города Интерамны (современное название — Терни), казненного за обращение в христианство сына градоначальника; мученика, пострадавшего вместе с товарищами в римской провинции Африка, о котором больше ничего не известно.