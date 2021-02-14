Путин: Россия будет развивать отношения с Японией в рамках Конституции

Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но не будет делать что-либо в противоречие российской Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских СМИ. Кадры встречи показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации»,— сказал господин Путин.

По вопросу отношений с Японией президент рекомендовал журналистам обратиться к министру иностранных дел. «Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация»,— заявил он.

Ранее премьер-министр Ёсихидэ Суга и глава МИДа Тосимицу Мотэги заявили, что Япония намерена возобновить работу над заключением мирного договора с Россией и обсуждение совместных проектов.

Подробности — в материале “Ъ” «Кто о чем, а Япония о Курилах».