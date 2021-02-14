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Brand Analytics впервые назвала самых популярных российских тиктокеров

Компания Brand Analytics впервые представила топ-30 русскоязычных TikTok-блогеров. Рейтинг построен по вовлеченности — сумме лайков, комментариев и репостов к видеороликам за январь 2021 года.

В лидерах рейтинга оказались девушки — 19 участниц против 8 парней. Тройка лидеров:

  • Анохина Лиза — 108,2 млн реакций;
  • Instasamka — 66,7 млн;
  • Юлька Шпулька — 63,5 млн.

В тридцатку вошли три TikTok-хауса — это творческие объединения блогеров, которые живут вместе и создают совместный контент:

  • BIP House (BANGERS IN PYJAMAS) — 33,7 млн реакций (10 место);
  • Dream Team House — 25,4 млн (18);
  • YOLO HOUSE — 23,8 млн (22).

Ранее исследовательская компания App Annie опубликовала отчет об основных трендах мобильного рынка, согласно которому «по вовлеченности всех опережает TikTok — не имея пока такого числа пользователей, как WhatsApp, он стремительно повышает показатели по удержанию аудитории». Если в 2019 году на отдельного российского пользователя больше всего времени (time spent per user) приходилось на VK, то в 2020-м TikTok по этому показателю опередил все социальные сети — россияне в среднем провели в нем в нем 16,5 часа, что на 215% больше прошлогодних данных.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россияне любят смотреть».

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