Brand Analytics впервые назвала самых популярных российских тиктокеров

Компания Brand Analytics впервые представила топ-30 русскоязычных TikTok-блогеров. Рейтинг построен по вовлеченности — сумме лайков, комментариев и репостов к видеороликам за январь 2021 года.

В лидерах рейтинга оказались девушки — 19 участниц против 8 парней. Тройка лидеров:

Анохина Лиза — 108,2 млн реакций;

— 108,2 млн реакций; Instasamka — 66,7 млн;

— 66,7 млн; Юлька Шпулька — 63,5 млн.

В тридцатку вошли три TikTok-хауса — это творческие объединения блогеров, которые живут вместе и создают совместный контент:

BIP House (BANGERS IN PYJAMAS) — 33,7 млн реакций (10 место);

— 33,7 млн реакций (10 место); Dream Team House — 25,4 млн (18);

— 25,4 млн (18); YOLO HOUSE — 23,8 млн (22).

Ранее исследовательская компания App Annie опубликовала отчет об основных трендах мобильного рынка, согласно которому «по вовлеченности всех опережает TikTok — не имея пока такого числа пользователей, как WhatsApp, он стремительно повышает показатели по удержанию аудитории». Если в 2019 году на отдельного российского пользователя больше всего времени (time spent per user) приходилось на VK, то в 2020-м TikTok по этому показателю опередил все социальные сети — россияне в среднем провели в нем в нем 16,5 часа, что на 215% больше прошлогодних данных.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россияне любят смотреть».