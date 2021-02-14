На Эльбрусе трассы и канатные дороги закрыли из-за непогоды

Курорт «Эльбрус» приостановил работу 14 и 15 февраля из-за сложных погодных условий в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Как сообщили в МЧС, в КБР ожидается сильный ветер, в горах возможен сход лавин.

«14 февраля трассы и канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты по погодным условиям»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы курорта. «С учетом штормового ветра и ближайших снегопадов обстановка не нормализуется за один-два дня. Вероятность закрытия курорта для посещения на ближайшие дни — максимальная»,— сообщили 13 февраля в АО «Курорт Эльбрус». 15 февраля канатные дороги и трассы закрыты для проведения регламентных работ.

С 18:00 14 февраля до 18:00 15 февраля в горах КБР выше 2 тыс. м лавиноопасно, сообщили в МЧС. До конца 14 февраля и в течение 15 февраля в горных районах КБР ожидается очень сильный юго-восточный ветер до 30 м/с, отметили в ведомстве.

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