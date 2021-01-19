Северный Кавказ остался без горных лыж

Горнолыжные курорты Северного Кавказа не могут возобновить работу из-за плохой погоды. Накануне на Домбае сошла лавина. В результате один человек погиб, еще восемь пострадали. Следователи завели уголовное дело о халатности, причиной трагедии могли стать работы по принудительному спуску лавин в этом районе. Из-за плохой погоды курорт «Эльбрус» полностью закрыт для катания, на «Архызе» работают лишь некоторые трассы. О ситуации в отелях и впечатлениях туристов расскажет Яна Лубнина.

В новогодние праздники погода на Эльбрусе горнолыжников и сноубордистов радовала — к подъемникам выстраивались очереди. По официальным данным, за время длинных выходных курорт посетили 30 тыс. человек. А вот потом в районе пошли аномальные субтропические ливни и снегопады. Ксения приехала на Эльбрус 11 января. И за неделю с небольшим она смогла выйти на склон всего два раза — все остальное время трассы и подъемники были закрыты.

«Склон был открыт 12-го, мы катались под дождем. В воскресенье мы смогли покататься, так как мы увидели, что курорт открыт.

Буквально через пару часов закрыли одну высоту, а потом вообще перестали продавать ски-пассы.

Все это время мы катались под снегопадом. Страшно. Почему-то это никого не смущало. Мы катались по большим-большим сугробам, хотя нам говорили, что склоны готовили к приходу туристов», — рассказала Ксения.

Несмотря на погодные условия, отели «Эльбруса» продолжают принимать туристов. Например, в гостинице «Снежный барс» “Ъ FM” рассказали, что пока отказов или массовых выездов не было: «Мы надеемся, что скоро нас откроют, имеются в виду канатные дороги. Планируется, что закрытие продлится до 24-го, а как будет дальше, не знаю. Но туристы к нам приезжают, они пока спокойно ждут, гуляют».

На «Архызе» ситуация лучше: последние несколько дней там закрыта для катания только единственная «черная» трасса. А что делать туристам на «Эльбрусе»? Официальная страница курорта во время непогоды предлагает сходить в баню, покататься на коньках или с горы на санках, а также устроить хычин-хоппинг, то есть сходить в заведения с местной кухней.

Но, по словам Ксении, туристов такие предложения не радуют — без горнолыжных трасс делать на курорте практически нечего: «Людям нечем заняться, так как здесь с развлечениями достаточно туго. Люди, мы в том числе, шатаются по немногочисленным кафешкам и ждут, пока все откроют. Мы уже взяли обратные билеты и боимся, что нам так и не удастся покататься».

Предупреждения о закрытии трасс обычно публикуются в официальном Instagram. Так что оповещать туристов получается заранее, жалоб практически нет, говорит гендиректор курорта «Эльбрус» Хиса Беккаев. По его словам, ски-пассы чаще всего покупаются по факту, а не заранее, так что за компенсациями никто не обращался.

«Конечно, люди, которые приехали на два дня покататься, отдохнуть, понимают, что это горнолыжный отдых, это погода, это бывает везде.

Когда курорт останавливается по метеоусловиям, извините, затраты не компенсируются.

Но у нас таких случаев не было, потому что мы людей заранее предупреждаем», — подчеркнул Хиса Беккаев.

По словам гендиректора курорта, утром 20 января в районе обработают еще несколько потенциально опасных участков, и тогда трассы можно будет открыть для туристов. Правда, долго ли горнолыжники смогут кататься, непонятно, все будет снова зависеть от погоды.

Елена Иванова