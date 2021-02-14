ВЭБ.РФ подал иск к Utair на 208 млн рублей

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала иск к авиакомпании Utair почти на 208 млн руб., следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. Иск поступил 12 февраля, подробности о сути претензий не приводятся. ВЭБ.РФ является одним из кредиторов авиакомпании.

Ранее Utair находилась в тяжелом финансовом состоянии. В 2015 году компании удалось договориться о реструктуризации долгов с синдикатом из 11 банков во главе со Сбербанком.

В конце 2020 года источники сообщали, что банк «Россия» договорился о выкупе долгов Utair перед «Трастом» на 15 млрд руб., но заплатит за эти обязательства только 3,5 млрд руб. Ранее в ноябре ВЭБ выставил на аукцион долги Utair за 44% от номинала.