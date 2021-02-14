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Фото: Ресторан 800°С Contemporary Steak

«Линейка праздничных десертов»

Дарья Цивина — о спецпредложениях к 14 февраля

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Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает об актуальных и не требующих предзаказа предложениях ресторанов.


Сегодня завершаем обзор в честь Дня Святого Валентина и фокусируемся на спецпредложениях, которые актуальны до конца выходных и не требуют предзаказа.

В ресторане 800 Contemporary Steak можно съесть белоснежного «Ангела» из молочного бельгийского шоколада с фундучным пралине за 980 руб., выглядит он буквально, как живой. В рамен-баре Ra’ Men сегодня подают бао-валентинки в виде красного сердца за 490 руб. с начинкой из креветок и огурца в устричном соусе с тобико. В пиццерии «22 см» предлагается нарядная пицца в форме сердца со свежей малиной, маскарпоне и соусом на основе портвейна за 360 руб.

В Atelier de Tartelettes — целая линейка праздничных десертов: от роскошного торта за 3900 руб. в форме двух влюбленных сердец, покрытых бархатным красным напылением и украшенных лепестком съедобного золота, до бюджетной маленькой тарталетки Вишня-Фисташка в форме алого сердца за 390 руб., тоже позолоченной и украшенной стразом. В Community Moscow при заказе любого безалкогольного коктейля гости получат японский десерт моти в форме подрагивающего от нежности сердца с начинкой на выбор — клубника с базиликом, лемонграсс или личи.

Ну а сердце-эскимо из лепестков роз в глазури из розового шоколада за 550 руб. во всех ресторанах Арама Мнацаканова будет доступно до 11 марта, так что сегодня можно никуда не спешить.

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