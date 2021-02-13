Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина продолжает рассказ о предложениях заведений к 14 февраля.

Продолжаем обзор предложений на День святого Валентина в московских ресторанах. Сегодня поговорим о самых интересных интерактивных шоу.

«Кофемания» в «Депо» совместно с театральной «Мастерской Брусникина» готовит к 14 февраля спектакль-разговор в сопровождении сета закусок от бренд-шефа Алексея Петриченко. Иммерсивное свидание длится 30 минут, в течение которых зритель общается с актером, в том числе и на запретные темы, выбранные с помощью «тайной карты». Учитывая, что стоимость билета — всего 2 тыс. руб., скорее всего, придется спрашивать лишний билетик на входе перед началом спектакля.

В ресторане «Горыныч» все утро 14 февраля на открытой кухне для гостей будут готовить основатели проекта со своими верными половинами: Борис и Ирина Зарьковы и Илья Тютенков и Екатерина Кононенко. Специальное меню а-ля карт от импровизированных шефов будет доступно только три часа. Во время эксклюзивного кулинарного шоу гости смогут пообщаться с создателями «Горыныча» и задать им любые вопросы. Запретные темы, впрочем, не предусмотрены.

В ресторане Lеvantine тоже ожидается уникальное зрелище: шеф-повар Бурак Осман будет запекать говядину под слоем розовой гималайской соли с надписью Love, подвозить ее на специальной станции к столу влюбленной пары и поджигать слой соли вместе с живой розой на глазах у изумленной публики.