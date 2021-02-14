Минздрав Японии одобрил вакцину от Pfizer

Министерство здравоохранения Японии объявило, что оно официально одобрило вакцину от коронавируса американской компании Pfizer. Ранее ее рекомендовала одобрить правительственная комиссия, сообщает Reuters. Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что вакцинация начнется с середины следующей недели.

Первыми вакцину получат примерно 10 тыс. медицинских работников. Правительство надеется получить достаточное количество препарата для населения в 126 млн человек к середине года.

За последние пару недель количество случаев заболевания и смертельных исходов в Японии снизилось. В воскресенье в Токио было зарегистрировано менее 400 случаев заболевания. На сегодняшний день в Японии зарегистрировано около 410 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 6772 случая смерти.

О ситуации с коронавирусом в Японии — в публикации “Ъ” «Страна восходящего вируса».