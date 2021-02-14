Правозащитники сообщили о задержании 67 человек на концерте под Минском

В Смолевичском районе Белоруссии на концерте групп РСП, Panska Moc и Ok-Band поздно вечером 13 февраля были задержаны 67 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». По его данным, сотрудники ОМОНа задерживали как участников, так и зрителей концерта.

Концерт проходил на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района Белоруссии, недалеко от минского аэропорта. О каком именно правонарушении идет речь, не сообщается.

По неофициальной информации, в отношении задержанных составлены протоколы. Четверых человек после составления протоколов о правонарушении отпустили из Смолевичского РОВД. Задержанных помимо РОВД Смолевичского района доставили в некоторые РУВД Минска. Некоторых перевезли в Жодино.