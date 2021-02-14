Праздновать День святого Валентина планируют 13% россиян

В 2021 году праздновать День святого Валентина собираются 13% россиян, это меньше, чем когда-либо за последние 14 лет, свидетельствует опрос сервиса SuperJob. Среди опрошенных до 24 лет праздновать собираются 19%, среди респондентов старше 45 — 8%.

Почти 4 из 10 мужчин, состоящих в браке или отношениях, планируют купить букет своей женщине 14 февраля. Подарят цветы любимой 53% россиян до 24 лет и 31% мужчин старше 45 лет.

Чаще других праздновать День всех влюбленных собираются бармены (33%), администраторы (23%), секретари (19%), офис-менеджеры (18%) и менеджеры по продажам (17%). Реже будут отмечать системные администраторы и водители (по 5%), бухгалтеры, мерчандайзеры и программисты (по 6%).

Опрос проводился по всем округам России 1–5 февраля среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

День святого Валентина или День всех влюбленных — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Отмечающие этот праздник дарят любимым особые открытки — валентинки.

Где отпраздновать День влюбленных — читайте в публикации “Ъ FM” «"Самый безопасный способ провести день влюбленных тет-а-тет"».