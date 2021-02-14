В лесах Кубани с начала 2021 года снесли три незаконные постройки

Три незаконные постройки демонтировали в лесах Краснодарского края с начала 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Две из них были снесены по итогам судебных процессов, еще одно – в досудебном порядке. Собственники сооружений занимались демонтажем самостоятельно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за 2020 годах в лесах региона снесли 61 незаконную постройку – в три раза больше, чем за последние шесть лет. Также был создан реестр незаконных строений, по которому минприроды Кубани предъявляет иски о сносе. По данным на конец 2020 года в реестр входило 307 объектов.

Большинство нарушений лесного законодательства выявили в Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Туапсинском районе, а также Белореченском и Апшеронском лесничествах. В Геленджике, где нашли 16 нелегальных строений, уволен директор местного лесничества.

Кроме того, в настоящее время муниципалитеты Краснодарского края занимаются корректировкой генпланов для того, чтобы исключить из границ населенных пунктов земли лесного фонда и предотвратить застройку лесных массивов.

В ноябре 2019 года в крае создали межведомственную группу по контролю за застройкой в водоохранных и лесных зонах края. По данным администрации Краснодарского края, с 2016 года в регионе выявили 170 фактов строительства объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, и только по 55 из них исковые заявления направлены в суд. Контролировать застройку в природоохранных зонах также будет прокуратура.

Алексей Белянин