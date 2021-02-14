В Свердловской области подтвердили 268 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за сутки выявили 268 новых случаев заболевания коронавирусом (накануне было 272). Число подтвержденных за сутки случаев заражения снижается уже больше недели.

За прошедшие сутки также подтверждены 11 летальных случаев. Общее число заболевших в регионе на 14 февраля составило 74 764, более 67,3 тыс. пациентов выздоровели, 2 221 человек умер от коронавируса с начала пандемии.

Отметим, что в регионе идет массовая вакцинация от COVID-19. В среднем ежедневно медики прививают около 9 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек. В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медучреждениях.