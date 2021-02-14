В Косово начались внеочередные парламентские выборы

В частично признанной Республике Косово начались внеочередные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 мск).

В парламенте республики 120 мест. За них борются 1079 кандидатов от 28 политических партий, коалиций и гражданских инициатив. Правом голоса обладают почти 1,8 млн человек.

Выборы проходят на фоне суда над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998–1999 годов, экс-президент обвинения отрицает. Господин Тачи добровольно отправился в Гаагу. Обязанности президента исполняет спикер косовского парламента Вьеса Османи.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Косовского президента призвали в Гаагу».