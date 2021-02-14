Полиция Кипра использовала водометы и газ против демонстрантов

В центре Никосии прошла акция против коронавирусных ограничений и коррупции. На нее вышли несколько сотен человек. Правоохранительные органы применили дубинки, водометы и газ, передает Phileleftheros.

Организаторами акции выступили антифашисты, внепарламентские левые партии и радикальные «зеленые». По данным издания, полиция «избивала протестующих дубинками, волокла их по земле и использовала спрей со слезоточивым газом». Утверждается, что правоохранительные органы «избивали женщин и детей».

Phileleftheros пишет, что полиция задержала 10 человек. Также правоохранительные органы выписывали внесудебные штрафы за нарушение противоэпидемических мер. Полиция сообщила, что использовала водометы в ответ на то, что протестующие бросали камни и апельсины.