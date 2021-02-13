На дорогах Ярославской области открыли три пункта обогрева

В Ярославской области для помощи водителям в условиях низких температур, сильного снегопада и метелей, на автотрассе развернуты три мобильных пункта обогрева, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. “Ъ-Ярославль” сообщал, что первый пункт был открыт несколько дней назад на 184 км федеральной трассы М-8.

13 февраля были развернуты еще два пункта обогрева. Один из них находится на 360 км трассы М-8 на территории Первомайского района. В региональном управлении МЧС пояснили, что пункт обслуживает 7 человек и 3 единицы техники. Здесь могут принять за 1 час работы до 30 человек. В комплектацию пункта обогрева входят пневмокаркасная палатка, тепловая пушка, медицинская кушетка, электрический чайник и бензогенератор.

Второй мобильный пункт обогрева развернут на юго-западной окружной дороге в Ярославле, рядом с ТЦ «Шоколад». На данном пункте обогрева находятся 4 человека и 2 единицы техники – аварийно-спасательный автомобиль контейнерного типа, который предназначен для обогрева людей и зарядки мобильных устройств, и БТР, используемый для буксировки крупногабаритной техники при заторах на дорогах.

Дарья Сабаева