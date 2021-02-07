Ярославское МЧС из-за аномальных морозов открыло пункт обогрева

В Ярославской области в связи с сильным похолоданием, для оказания помощи водителям главное управление МЧС России по региону развернуло мобильный пункт обогрева на федеральной трассе М-8, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели отмечают, что в условиях сильных морозов повышается риск возникновения пробок и заторов на автодорогах. Также возрастает риск возникновения аварийных ситуаций и ДТП. В экстренных ситуациях в мобильном пункте обогрева водителям и другим участникам дорожного движения будет оказана помощь.

«Подвижный пункт представляет собой две специально оборудованные палатки М10, рассчитанные на 10 человек, и оперативные автомобили МЧС России (автомобиль «УРАЛ» и квадроцикл), а также технику взаимодействующих структур»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, в мобильном пункте обогрева имеется необходимое оборудование для обогрева и оказания первой помощи пострадавшим, а также для вызова скорой медпомощи и ГИБДД. Мобильный пункт можно оперативно доставить и развернуть в любой точке на автотрассе.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что региональное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об аномальных морозах на территории региона с 7 по 11 февраля. В этот период прогнозируется понижение среднесуточной температуры воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Центр погоды «Фобос» прогнозирует в понедельник, 8 февраля на территории Ярославской области морозы до минус 26 градусов, а в отдельных местах до минус 30 градусов.

София Бастрыгина