Вася Ложкин открыл в Москве выставку «Изыди, вирус окаянный»

Известный художник и музыкант Вася Ложкин, проживающий в настоящее время в Ярославле, открыл 13 февраля выставку «Изыди, вирус окаянный» в московском музее современной истории России, сообщил сам художник на своей странице в Facebook. Выставка будет работать до 8 марта 2021 года.

На выставке представлено более 100 работ Васи Ложкина, среди которых – картины, посвященные пандемии коронавируса, а также картины по мотивам последних событий в стране и в мире.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Вася Ложкин написал серию «антивирусных» картин. Одна из первых называлась «Изыди, вирус окаянный». Название этой картины стало названием открывшейся сегодня выставки. В комментарии к картине художник на своей странице в соцсети написал, что не знает, чем закончится сложившаяся в связи с эпидемией коронавируса ситуация, «но знаю одно, уныние – это грех. Почему? Потому что от уныния портится иммунитет».

Одна из последних «антивирусных» работ Васи Ложкина называется «Все будет хорошо». На ней изображен доктор, который держит в руках два шприца с вакциной против коронавируса.

Антон Антонов