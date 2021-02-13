Обнаруженный у норок в Польше штамм COVID-19 может передаваться людям

Вирус, обнаруженный у норок с фермы в Картузском районе Польши, может передаваться человеку и наоборот, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и развития села страны. До этого специалисты исследовали генетический материал зараженных норок.

«Обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок похожи друг на друга и относятся к определенной и уже известной линии»,— сказали в министерстве. При этом не было выявлено аминокислотных мутаций, обнаруженных у штаммов SARS-CoV-2 датской норки. Также не было обнаружено генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса.

«Данные, полученные от Главного санитарного надзора, и прошлогодний опыт Дании и Нидерландов, ясно показывают, что в Польше этот вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот»,— говорится в сообщении Минсельхоза.

Ранее власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасалось, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

По данным Всемирной организации здравоохранения, норки «заражаются от инфицированных коронавирусом людей». Несмотря на то что передача коронавируса от животного к человеку возможна, в основном он все же передается между людьми.

Подробнее о ситуации в Дании читайте в публикации “Ъ FM” «Датским норкам поставили диагноз».