МИД России объяснил отъезд нескольких дипломатов из Британии плановой ротацией

Отъезд из Великобритании нескольких российских дипломатических работников с семьями является плановым, и проводится в рамках стандартной ротации кадров, сообщили в МИД РФ.

В пятницу, 12 февраля, живущий в Лондоне лидер движения «Говорите громче!» Андрей Сидельников сообщил в Telegram, что 10 семей сотрудников посольства и сами сотрудники были эвакуированы в Россию до истечения контракта. «По поступившей мне информации, это связано с предстоящими санкциями Великобритании. Как минимум шесть уже бывших сотрудников российского посольства из 10, а я-то считаю, что каждый работающий в посольстве в Лондоне — представитель российских спецслужб, работали под прикрытием дипломатической службы. Великобритания готовила официальную ноту, и МИД России решил не дожидаться черных меток и пошел на опережение»,— написал он.

«Уехали, потому что заехали новые 10 семей,— отреагировали на это в министерстве.— Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой». В МИД отметили, что не является нормой то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, потому что западные страны, в том числе Великобритания, ввели так называемые «комплексные визовые размены». «Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами»,— сообщили в министерстве. Поэтому приходится получать визы в некоторые загранточки в рамках практики визовых разменов.

Об отношениях России и Великобритании читайте в публикации “Ъ” «Москва дотянулась до Британских островов».