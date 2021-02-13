«Зенит» оторвался от чемпиона

«Зенит» в важнейшем противостоянии регулярного первенства Единой лиги ВТБ в гостях обыграл ЦСКА со счетом 74:71. Гости на протяжении большей части встречи контролировали ее ход, но все равно не сумели увернуться от непредсказуемой концовки, в которой все же склонили чашу весов на свою сторону. «Зенит» остается на первой строчке турнирной таблицы. Второй — УНИКС. ЦСКА — третий. Но на пятки ему наступает «Локомотив-Кубань».

Встреча ЦСКА и «Зенита», помимо того, что являлась важнейшей в борьбе за первое место по итогам регулярного первенства, была примечательна еще одним редким обстоятельством. Впервые с незапамятных времен ЦСКА выходил на игру Единой лиги ВТБ, да еще и домашнюю, не будучи ее фаворитом.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, если учитывать, с какими трудностями армейцы столкнулись в последнее время.

ЦСКА из-за травм лишилась сразу двух своих «больших» — Николы Милутинова и Торнике Шенгелии. В США по личным причинам отбыл Майк Джеймс. А без него даже героизм отдельно взятых игроков команды далеко не всегда срабатывает.

Ну как, например, в матче против «Калева», в позапрошлом туре. Тогда Дэрран Хиллиард настрелял рекордные для себя 38 очков, но его команда все равно проиграла. Да, на игру с «Зенитом» тренерский штаб все же решил вернуть в строй Уилла Клайберна, много пропустившего из-за травмы. Но очевидно, что это решение, принятое утром в день игры, было во многом вынужденным. В иной ситуации Клайберну, конечно же, дали бы больше времени, чтобы вернуться в форму, но сейчас наставнику ЦСКА Димитрису Итудису нужны все, кто способен держать ружье.

«Зенит» также нельзя назвать командой без проблем. Во-первых, она в последнее время очень много играла (матч против ЦСКА стал восьмым за 19 дней). Во-вторых, наставнику «Зенита» все еще трудно приспособиться к игре без Алекса Пойтресса, выбывшего на длительный срок из-за травмы. Да и эмоциональная нагрузка на команду велика. В Евролиге «Зенит» проиграл трижды подряд, в Единой лиге ВТБ в середине недели потерпел обидное поражение от УНИКСа. Еще одна неудача почти ничего не оставляла бы от отрыва, добытого командой с начала сезона.

Тем не менее сложности гостей на фоне кризиса (а именно так отзывается о положении ЦСКА его президент Андрей Ватутин) смотрелись куда менее опасными. И лучшая готовность «Зенита» именно к субботнему противостоянию ощущалась с первых его минут. Нет, гости вовсе не громили соперника.

Шло равное противостояние, но все же «Зенит» был чуточку ровнее.

Так, Кевин Пангос, на нейтрализации которого акцент делают все соперники петербуржцев, получал чуть больше свободы, чем нужно, и все-таки вел игру своей команды, выдавая результативные передачи. Артурас Гудайтис, избавленный от необходимости толкаться с тем же Милутиновым, был весьма эффективен под щитами (Джоэль Боломбой, получивший почти полчаса игрового времени, с той же эффективностью, что и звездный центровой ЦСКА, действовать не мог). Ну и Уилл Томас, временами вроде бы засыпавший, просыпался в нужные моменты. В итоге понемногу отставание ЦСКА из рабочего превращалось в угрожающее – на большой перерыв «Зенит» ушел, имея перевес в 10 очков. И, несмотря на все попытки ЦСКА вернуться в игру за счет более плотной обороны, гости преимущество удерживали. В моменте оно вообще доходило до 16 очков.

Но, разумеется, так просто этот матч завершиться не мог. С лидерами или без них, ЦСКА остается командой, которая бьется до конца. И даже в своем текущем состоянии она вполне могла победить. Причем в составе армейцев трудно выделить кого-то одного. Формально особняком стоит Йоханесс Фогтманн, выдавший отличный матч: всего однажды он промахнулся с игры, отметившись четырьмя двухочковыми и тремя трехочковыми попаданиями. Ну, и восемь подборов в его исполнении тоже чего-то да стоят. На деле же вся армейская команда была дико заряжена вытащить матч. И может, именно этим объясняется бурная реакция Дэниела Хэккета на столкновение с Матеушем Пониткой (если бы не вмешательство судей, могло и до драки дойти). Эти двое, к слову, до конца матча друг другу спуску не давали. Тот же Понитка в важнейшем эпизоде украл мяч у Хэккета, отняв у соперника несколько драгоценных секунд на атаку. Было это, когда дело все же дошло до валидольной концовки. Что такое «плюс 3», оставшиеся от преимущества «Зенита»?! Но гости, пусть им было непросто противостоять поймавшему кураж сопернику, да еще подгоняемому трибунами, устояли. «Зенит» победил со счетом 74:71 и по-прежнему уверенно возглавляет турнир. ЦСКА третий, но на пятки армейцам наступает «Локомотив-Кубань».

Многие из участников субботнего матча уже в воскресенье снова выйдут на площадку. Но уже в рамках «Матча всех звезд» Единой лиги ВТБ.

Шоу, пятое по счету в истории Единой лиги, пройдет на «ВТБ Арене» в формате «Звезды России» против «Звезд мира». За российскую команду из числа участников встречи ЦСКА—«Зенит» выступят армейцы Никита Курбанов, Джоэль Боломбой, Семен Антонов, а также зенитовцы Андрей Зубков и Виталий Фридзон. А вот в составе «Звезд мира» армейцев не будет. В силу, опять же, травм того же Милутинова и Шенгелия. Ну, а «Зенит» представят Понитка и Пангос.

Помимо собственно матча, вниманию болельщиков будут предложено красочное шоу. Организаторы позиционируют его как «баскетбол с элементами мюзикла». Плюс традиционные конкурсы. По броскам сверху — Slam dunk Contest и состязание снайперов.

Арнольд Кабанов