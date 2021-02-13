Для расчистки снежных заносов на трассы Кубани вышли 265 единиц техники

Последствия снегопада на региональных трассах устраняют 265 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Утром сообщалось, что для обработки региональных дорог от гололеда было израсходовано 2,7 тыс. т противогололедной смеси.

Кроме того, власти держат на контроле обеспечение бесперебойным электроснабжением домов и соцобъектов. Из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП.

В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей региона просят по возможности не пользоваться личным транспортом и оставаться дома.

Наталья Решетняк