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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Для расчистки снежных заносов на трассы Кубани вышли 265 единиц техники

Последствия снегопада на региональных трассах устраняют 265 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Утром сообщалось, что для обработки региональных дорог от гололеда было израсходовано 2,7 тыс. т противогололедной смеси. 

Кроме того, власти держат на контроле обеспечение бесперебойным электроснабжением домов и соцобъектов. Из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП. 

В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей региона просят по возможности не пользоваться личным транспортом и оставаться дома.

Наталья Решетняк


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