Для расчистки снежных заносов на трассы Кубани вышли 265 единиц техники

Последствия снегопада на региональных трассах устраняют 265 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Утром сообщалось, что для обработки региональных дорог от гололеда было израсходовано 2,7 тыс. т противогололедной смеси.
Кроме того, власти держат на контроле обеспечение бесперебойным электроснабжением домов и соцобъектов. Из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП.
В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей региона просят по возможности не пользоваться личным транспортом и оставаться дома.