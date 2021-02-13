На обработку дорог от гололеда на Кубани израсходовали около 3 тысяч тонн песка и соли

Как сообщает администрация Краснодарского края, за минувшие сутки для обработки региональных дорог от гололеда было израсходовано 2,7 тыс. т противогололедной смеси. В работе задействовали 210 комбинированных машин, автогрейдеры, 19 тракторов. В настоящее время проезд обеспечен по всем маршрутам.

Отмечается, что дождь и снег шли всю ночь в отдельных западных, северных, восточных, юго-восточных, южных, центральных районах, а также на черноморском побережье. В ближайшие дни температура воздуха снизится до минус 15-20 градусов. Прогнозируется налипание мокрого снега на деревьях и проводах, снежный накат на дорогах, гололедица, ветер ветра скоростью 20-25 м/с, местами пройдет метель. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей региона просят по возможности не пользоваться личным транспортом.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, региональное МЧС готовится к надвигающейся на Краснодарский край непогоде.

В настоящее время усилены дежурные смены и караулы, подготовлены к развертыванию пункты обогрева и тяжелая техника для оказания помощи на автотрассах.

Наталья Решетняк