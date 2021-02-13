Российские скелетонисты завоевали три медали на чемпионате мира в Германии

Российские скелетонисты завоевали серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге. Александр Третьяков завоевал серебро 12 февраля и стал третьим в смешанной командной гонке 13 февраля. Елена Никитина завоевала личную бронзу 12 февраля и стала третьей в смешанной гонке в паре с Третьяковым.

В сегодняшнем соревновании победу одержали представители Германии Тина Херман и Кристофер Гротхер. Вторыми стали их соотечественники Жаклин Леллинг и Александр Гасснер.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.