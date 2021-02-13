Глава Минпросвещения: вовлечение школьников в уличные акции недопустимо

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что считает недопустимым вовлечение школьников в уличные акции. Он рассказал о том, что в школах появятся помощники по воспитательной работе, которые будут заниматься внеучебной деятельностью.

«Это давно принятое решение. Но, конечно, я еще раз подчеркиваю… недопустимо, конечно, вовлечение школьников, использование их в каких-то интересах»,— сказал он в программе «Вести недели», отвечая на вопрос о том, связано ли появление таких специалистов с участием школьников в уличных акциях.

Господин Кравцов добавил, что помощники займутся организацией спортивных мероприятий, походов в театры и музеи. Сейчас организован конкурс для отбора специалистов на эти должности.

Напомним, в среду, 10 февраля, комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства попыталась понять, как оградить детей от участия в незаконных протестных акциях. Причиной такого поведения детей они посчитали иностранные соцсети и «вербовку» внесистемной оппозиции. Глава комиссии Василий Пискарев не исключил появления новых законодательных инициатив, обратив внимание на предложение об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Подробности — в материале “Ъ” «Все чуждое — детям».