В Татарстане остался недельный запас вакцины «Спутник V»

В Татарстане осталось около 40,3 тыс. доз вакцины от коронавируса, следует из данных регионального минздрава. С учетом того, что темп вакцинации в республике достиг 5,7 тыс. человек в сутки, этого запаса хватит на неделю.

Всего, по официальным данным, в республике «Спутником V» привиты 40 823 человека (за сутки — 5 698). В том числе обе дозы получили 8 839 человек. Использовано 50,3% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Как писал «Ъ-Казань», в Татарстане создали 100 прививочных пунктов. С понедельника от коронавируса начнут прививать посетителей казанского торгового центра «Мега».

В Татарстане на 13 февраля в регионе зарегистрировано 17 096 случаев COVID-19, в то числе 70 – за последние сутки. Выздоровели за весь период 13 682 человек, в том числе 50 — за минувшие сутки. Умерли 294 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"