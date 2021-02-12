Посетителей ТЦ «Мега» в Казани начнут прививать от коронавируса

В Казани с понедельника, 15 февраля, начнет работу прививочный пункт в торговом центре «Мега», сообщил минздрав Татарстана. Выездные бригады медиков будут работать здесь с 10:00 до 20:00.

В ТЦ посетителям будут вводить первую дозу вакцины «Спутник V». За второй привитый должен будет подойти в поликлинику, пояснила «Ъ-Казань» пресс-секретарь министерства Рания Сабирова.

Она сказала, что вакцинацию в «Меге» может пройти любой желающий, включая гостей города, при условии, что он через 21 день сможет подойти на вторую инъекцию в поликлинику в Казани. Для получения прививки достаточно будет предъявить паспорт.

Госпожа Сабирова отметила, что если опыт организации прививочного пункта в «Меге» оправдает ожидания, то его распространят на другие торговые комплексы региона.

В настоящее время в республике организованы 100 пунктов вакцинации от COVID-19.

В Татарстане на 12 февраля провакцинированы около 35,13 тыс. человек, в том числе 4,3 тыс. — за последние сутки. Из них вторую дозу получили почти 6,14 тыс. человек. Использовано 43,3% из 81,1 тыс. комплектов доз вакцины, имеющихся в республике.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"