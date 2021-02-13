На предприятии семьи Шаймиевых за два года выявили 321 нарушение промбезопасности

В ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» (МНКТ), которое принадлежит сыновьям первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрату и Радику, а также внуку Тимуру Ростехнадзор в 2018-2020 годах обнаружил 321 нарушение требований промышленной безопасности. Об этом сообщил и.о. руководителя Приволжского управленияРостехнадзора Родион Карпов на совещании руководства республики с главами малых нефтяных компаний в Казани в пятницу.

«В отношении этого предприятия в течение 2018-2020 годов было проведено 25 проверочных мероприятий. В общем было выявлено 321 нарушение требований промышленной безопасности. Если можно сказать, они по этому показателю так называемые лидеры»,— цитирует господина Карпова «Интерфакс».

Как писал «Ъ-Казань», 22 января 2021 года при пневмоиспытании сжатым воздухом произошел разрыв емкости на участке подготовки и сброса воды МНТК в Сармановском районе республики. В результате двое рабочих погибли и один пострадал. Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» (ст. 217 УК РФ).

"Ъ-Казань"