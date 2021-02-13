Прокуратура проверяет сообщение о травме собаки на рейсе «Аэрофлота»

Прокуратура проводит проверку после того, как главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил о том, что его собака получила травму во время перелета самолетом авиакомпании «Аэрофлот». По словам господина Могутина, после перелета из Москвы в Стамбул щенок корги стал хромать на переднюю лапу.

«У переноски проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепежных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины. Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я ее забирал в аэропорту, она выглядела так, словно ее очень сильно напугали»,— написал Никита Могутин в Facebook. За перевозку питомца он заплатил «Аэрофлоту» почти 10 тыс. руб.

«Прокуратура проводит проверку в связи с заявлением о травмировании собаки на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" Москва—Стамбул»,— сказал источник ТАСС.

Ранее на рейсах авиакомпании произошло несколько инцидентов, касающихся перевозки животных. Из-за ошибок в транспортировке погибли два кота, еще один получил обморожение. Также поступали жалобы на транспортировку собак, однако прокуратура не нашла нарушений.

После этого «Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. Один пассажир, только совершеннолетний, может провезти только одно животное, возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.