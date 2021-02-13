Больше 50 палестинцев пострадали при столкновениях с израильтянами на Западном берегу

На Западном берегу реки Иордан произошли столкновения палестинцев и израильтян. По подсчетам палестинского Красного Полумесяца, травмы получили больше 50 человек. Издание wafa сообщило об одном погибшем — его сбил израильский автомобиль.

«Ранения были получены от боевых и резиновых пуль, несколько человек пострадали от вдыхания слезоточивого газа»,— сказал представитель палестинского Красного Полумесяца Мамун Абаси «РИА Новости».

О пострадавших со стороны Израиля неизвестно. Израильская армия сообщила «РИА Новости», что военнослужащие «ответили средствами для разгона толпы» из-за беспорядков. Утверждается, что палестинцы жгли автомобильные покрышки и бросали камни в военных.

Как отмечает агентство, на Западном берегу реки Иордан почти каждую пятницу происходят столкновения палестинской молодежи и израильских военных.

Об угрозе для израильских политиков предстать перед судом за предполагаемые преступления на палестинской территории — в материале “Ъ”.