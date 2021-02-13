В Ленобласти мужчина украл мощи святой Матроны Московской и продал их за 500 рублей

Полиция задержала жителя Ленинградской области по подозрению в краже частицы мощей святой Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. 33-летний местный житель успел продать ларец с мощами за 500 руб. антиквару.

«Мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу <...>. Подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 руб.»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция обещает, что в ближайшее время мощи вернут в храм.

Матрона родилась в 1881 году в Тульской губернии, была слепой с рождения. С 1925 года до смерти в 1952 году проживала в Москве. В 2004 году ее причислили к лику святых. Верующие обращаются к ней за помощью в лечении болезней.