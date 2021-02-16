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Cadillac XT4

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 28
Двигатель, тип дизельный, R4 с турбонаддувом
Рабочий объем, куб. см 1995
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 174 при 3500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 381 при 1700–2750
Трансмиссия 9AT
Привод полный
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,6
Максимальная скорость, км/ч 200
Средний расход топлива, л на 100 км 6,7
Цена в России, руб. от 3 150 000
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