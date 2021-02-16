Cadillac XT4

Двигатель, тип дизельный, R4 с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1995 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 174 при 3500 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 381 при 1700–2750 Трансмиссия 9AT Привод полный Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,6 Максимальная скорость, км/ч 200 Средний расход топлива, л на 100 км 6,7 Цена в России, руб. от 3 150 000