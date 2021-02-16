Hyundai Palisade 3.5 MPI

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|Двигатель, тип
|бензиновый, V6
|Объем двигателя, куб. см
|3470
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|249 при 6300
|Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
|336 при 5000
|Трансмиссия
|АКП, 8
|Привод
|полный
|Максимальная скорость, км/ч
|210
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|8,1
|Средний расход топлива, л на 100 км
|10,6
|Цена в России, руб.
|от 3 249 000
Hyundai Palisade 2.2 CRDi
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|Двигатель, тип
|дизель, R4, турбо
|Объем двигателя, куб. см
|2199
|Максимальная мощность, л.с. при об/мин
|200 при 3800
|Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
|440 при 1750
|Трансмиссия
|АКП, 8
|Привод
|полный
|Максимальная скорость, км/ч
|190
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|10,5
|Средний расход топлива, л на 100 км
|7,3
|Цена в России, руб.
|от 3 199 000
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