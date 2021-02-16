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Hyundai Palisade 3.5 MPI

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 10
Двигатель, тип бензиновый, V6
Объем двигателя, куб. см 3470
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 при 6300
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 336 при 5000
Трансмиссия АКП, 8
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 210
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,1
Средний расход топлива, л на 100 км 10,6
Цена в России, руб. от 3 249 000

Hyundai Palisade 2.2 CRDi
Двигатель, тип дизель, R4, турбо
Объем двигателя, куб. см 2199
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 200 при 3800
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 440 при 1750
Трансмиссия АКП, 8
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 190
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,5
Средний расход топлива, л на 100 км 7,3
Цена в России, руб. от 3 199 000
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