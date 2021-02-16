Hyundai Palisade 3.5 MPI

Двигатель, тип бензиновый, V6 Объем двигателя, куб. см 3470 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 при 6300 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 336 при 5000 Трансмиссия АКП, 8 Привод полный Максимальная скорость, км/ч 210 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,1 Средний расход топлива, л на 100 км 10,6 Цена в России, руб. от 3 249 000