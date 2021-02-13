Курс доллара. Прогноз на 15–19 февраля

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Отыгрывать больше нечего, по крайней мере пока Рынок получил от ЦБ именно тот сигнал, который ожидал: цикл снижения ставки закончен, но к росту пока рано приступать - необходимо наблюдать за поведением инфляции. Доллар/рубль к вечеру торгуется в районе открытия дня, то есть влияния не произошло. Цены ОФЗ снижались на ожиданиях ужесточения риторики ЦБ. Теперь, когда это свершилось, отыгрывать больше нечего, по крайней мере пока. С сохранением позитива на внешних рынках рубль может тоже умеренно подрасти, ожидаем диапазон 72,5-74,5 на предстоящей неделе.

Богдан Зварич, главный аналитик Во второй половине недели рубль окажется под давлением На предстоящей неделе ожидаем попыток рубля удержать позиции в диапазоне 73-75 руб./$, однако ближе к концу недели видим риски для ослабления национальной валюты и попыток выхода вверх из данного коридора. Так, в отсутствии новых поводов для роста в рисковых активах может наметиться волна продаж, связанная с фиксацией прибыли по длинным позициям, что приведет к давлению на валюты развивающихся стран. Также ухудшить отношение инвесторов к рисковым активам может макроэкономическая статистика. В частности, инвесторы обратят внимание на статистику по розничным продажам в США и блок данных по индексам деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. В случае публикации слабых данных ждем активизации продаж по широкому спектру активов, включая валюты EM и рубль. Плюс к этому возможен переход в коррекцию на рынке энергоносителей и попытки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent протестировать поддержку на уровне $60 за баррель. На таком фоне во второй половине недели рубль окажется под давлением, что будет способствовать выходу пары доллар/рубль в верхнюю половину обозначенного диапазона и тестированию уровня 75 руб./$.

Виталий Громадин, старший аналитик С учетом успешно продвигающейся массовой вакцинации населения можно ожидать позитивного фона В начале следующей недели курс пары доллар/рубль может находиться в диапазоне 72-75. ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку, как и ожидалось. Регулятор ждет роста ВВП РФ в 2021 году в базовом сценарии на 3-4%, что соответствует предыдущему прогнозу. При этом прогнозная цена нефти марки Urals поднялась до $50 за баррель с $45 за баррель. Поддержку рублю на предстоящей неделе могут оказать налоговые выплаты. 16 февраля ожидаются страховые выплаты за январь в 615 млрд руб. Как правило, за 2-3 дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю. С учетом успешно продвигающейся массовой вакцинации населения можно ожидать позитивного фона и высокого аппетита к более рискованным активам, в том числе сырьевым валютам.