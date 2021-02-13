Курс доллара. Прогноз на 15–19 февраля

Минувшую неделю рубль завершил уверенным укреплением позиций против доллара США. По итогам пятничных торгов курс американской валюты на Московской бирже закрылся на отметке 73,73 руб./$, что на 90 коп. ниже значений закрытия предыдущей недели. За две недели курс доллара снизился в России более чем на 2,45 руб. Этому способствуют высокие цены на нефть и восстановление спроса иностранных инвесторов на облигации российских эмитентов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|75.00
|«БКС Мир инвестиций»
|72.00-75.00
|ПСБ
|73.00-75.00
|МТС-банк
|72.50-74.50
|Альфа-банк
|72.50-73.00
|Консенсус-прогноз *
|73.75
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Олег Кочетков, начальник управления валютных операций
Отыгрывать больше нечего, по крайней мере пока
Рынок получил от ЦБ именно тот сигнал, который ожидал: цикл снижения ставки закончен, но к росту пока рано приступать - необходимо наблюдать за поведением инфляции. Доллар/рубль к вечеру торгуется в районе открытия дня, то есть влияния не произошло. Цены ОФЗ снижались на ожиданиях ужесточения риторики ЦБ. Теперь, когда это свершилось, отыгрывать больше нечего, по крайней мере пока. С сохранением позитива на внешних рынках рубль может тоже умеренно подрасти, ожидаем диапазон 72,5-74,5 на предстоящей неделе.
Богдан Зварич, главный аналитик
Во второй половине недели рубль окажется под давлением
На предстоящей неделе ожидаем попыток рубля удержать позиции в диапазоне 73-75 руб./$, однако ближе к концу недели видим риски для ослабления национальной валюты и попыток выхода вверх из данного коридора. Так, в отсутствии новых поводов для роста в рисковых активах может наметиться волна продаж, связанная с фиксацией прибыли по длинным позициям, что приведет к давлению на валюты развивающихся стран. Также ухудшить отношение инвесторов к рисковым активам может макроэкономическая статистика. В частности, инвесторы обратят внимание на статистику по розничным продажам в США и блок данных по индексам деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. В случае публикации слабых данных ждем активизации продаж по широкому спектру активов, включая валюты EM и рубль. Плюс к этому возможен переход в коррекцию на рынке энергоносителей и попытки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent протестировать поддержку на уровне $60 за баррель. На таком фоне во второй половине недели рубль окажется под давлением, что будет способствовать выходу пары доллар/рубль в верхнюю половину обозначенного диапазона и тестированию уровня 75 руб./$.
Виталий Громадин, старший аналитик
С учетом успешно продвигающейся массовой вакцинации населения можно ожидать позитивного фона
В начале следующей недели курс пары доллар/рубль может находиться в диапазоне 72-75. ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку, как и ожидалось. Регулятор ждет роста ВВП РФ в 2021 году в базовом сценарии на 3-4%, что соответствует предыдущему прогнозу. При этом прогнозная цена нефти марки Urals поднялась до $50 за баррель с $45 за баррель. Поддержку рублю на предстоящей неделе могут оказать налоговые выплаты. 16 февраля ожидаются страховые выплаты за январь в 615 млрд руб. Как правило, за 2-3 дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю. С учетом успешно продвигающейся массовой вакцинации населения можно ожидать позитивного фона и высокого аппетита к более рискованным активам, в том числе сырьевым валютам.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Волатильность геополитической премии несколько сократилась, но потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным
Небольшая передышка в санкционной теме позволила рублю выбиться в лидеры по темпам укрепления среди высокодоходных валют. Цены на нефть удерживаются вблизи локальных максимумов, что также поддерживает рубль. Тем не менее ЕС вновь грозит РФ новыми санкциями, а это сказывается негативно на рубле, даже с учетом понимания того, что речь, вероятно, идет о персональных ограничениях. Заседание Центробанка прошло в целом нейтрально для российской валюты. Ожидаемое ужесточение риторики регулятора оказалось не настолько сильным, чтобы провоцировать рост доходностей на рынке ОФЗ, поэтому данный фактор пока находится не на первых ролях для рубля. Волатильность геополитической премии несколько сократилась, но потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным. Таким образом, наиболее вероятный сценарий в настоящий момент - плавное ослабление рубля к отметке 75 руб./$.