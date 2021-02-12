Врио главы «Метростроя» назвал главные задачи предприятия на ближайшее будущее

Обеспечить работоспособность компании и реализовать заключенные госконтракты – главные цели «Метростроя», заявил избранный в конце января врио гендиректора компании Ивана Каргина. Об этом он сообщил в ходе пресс-тура по строящимся станциям метро.

Заявление Ивана Каргина цитирует «Деловой Петербург». Новый руководитель компании также рассказал о ходе строительства новых станций метро: проходка новый путей на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях находится на финальном этапе, а сами станции готовы «в общих конструкциях». «Сейчас основной фронт работ за проходческими щитами и проходчиками», — пояснил господин Каргин.

Место врио гендиректора Иван Каргин будет занимать до нового собрания Совета директоров «Метростроя». Предварительно оно состоится 10 марта.

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