В Смольном назвали две отрасли, показавшие в 2020 году «взрывообразный» рост

Интернет-сектор и фармацевтика в Петербурге показали лучшие результаты роста за 2020 год. Об этом вице-губернатор Евгений Елин заявил в интервью Business FM.

Сфера здравоохранения на фоне пандемии коронавирусной инфекции показала лучший рост — инвестиции увеличились в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом. В сфере связи и обмена информации объем инвестиций вырос на 31%. Как отметил господин Елин, точкой роста для дальнейшего развития IT-сферы города можно считать университет. Также он отметил еще одну более экзотическую сферу, показавшую рост в прошлом году — это рынок электромобилей.

По итогам девяти месяцев прошлого года общий объем инвестиций в город составил 447,1 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о том, что предприятие «Россети» инвестирует 38 млрд рублей в развитие петербургских распределительных сетей.