Третий круг Australian Open

Мужчины. Григор Димитров (Болгария, 18)—Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) 6:0, 1:0, отказ. Александр Зверев (Германия, 6)—Адриан Маннарино (Франция, 32) 6:3, 6:3, 6:1. Душан Лайович (Сербия, 23)—Педро Мартинес (Испания) 6:7 (6:8), 7:5, 6:1, 6:4. Аслан Карацев (Россия)—Диего Шварцман (Аргентина, 8) 6:3, 6:3, 6:3. Милош Раонич (Канада, 14)—Мартон Фучович (Венгрия) 7:6 (2), 5:7, 6:2, 6:2. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20)—Денис Шаповалов (Канада, 11) 7:5, 7:5, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 1)—Тейлор Фриц (США, 27) 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Доминик Тим (Австрия, 3)—Ник Кириос (Австралия) 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 7)—Энн Ли (США) 6:3, 6:1. Маркета Вондроушова (Чехия, 19)—Сорана Кирстя (Румыния) 6:2, 6:4. Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)—Зарина Дияс (Казахстан) 6:1, 6:1. Серена Уильямс (США, 10)—Анастасия Потапова (Россия) 7:6 (7:5), 6:2. Се Сувэй (Тайвань)—Сара Эррани (Италия) 6:4, 2:6, 7:5. Наоми Осака (Япония, 3)—Онс Жабер (Тунис, 27) 6:3, 6:2. Симона Халеп (Румыния, 2)—Вероника Кудерметова (Россия, 32) 6:1, 6:3. Ига Швёнтек (Польша, 15)—Фиона Ферро (Франция) 6:4, 6:3.