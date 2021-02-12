Дмитрий Миронов в преддверии снегопада объявил о режиме повышенной готовности

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в преддверии надвигающегося на регион мощного снегопада потребовал мобилизации всех ответственных служб. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В эти выходные ожидаем сильный снегопад и аномально низкие температуры. Наша область находится в зоне циклона. Особенно серьезной ситуация обещает быть на юге региона. Провел совещание рабочей группы КЧС, обозначил план действий для ликвидации последствии снегопада.Поручаю главам муниципальных образовании усилить контроль за состоянием улиц и тротуаров, обработать особо опасные участки дорог. Обеспечить доступность социальных объектов — больниц, школ, пожарных частей. Особое внимание уделить очистке кровель и придомовых территорий. Организовать круглосуточное дежурство руководства администрации муниципальных районов»,— написал господин Миронов, уточнив, что ночью температура может опуститься до минус 27 градусов.

Губернатор потребовал перевести в режиме повышенной готовности весь парк снегоуборочной техники. По поручению главы региона будет сформирован резерв снегоуборочной техники, оперативного использования в случае необходимости. Дмитрий Миронов поручил региональному управлению МЧС провести оповещение водителей о том, что на автодорогах развернуты пункты обогрева для водителей, кроме того, на трассах должно быть организовано дежурство тягачей.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. Спасатели сообщили, что на территории Ярославской области с вечера 12 февраля до утра 14 февраля прогнозируются сильные снегопады и метели. Ветер может усилиться до 12-17 м/с.

Антон Антонов