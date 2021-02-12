Обрыв провода в Краснодаре остановил трамваи и вызвал пробки

В вечерний час пик 12 февраля в Краснодаре около 19:00 произошел обрыв контактного провода на трамвайной линии, что вызывало остановку трамваев № 3, 20, 21, 22, следующих по улице Садовой и, как следствие, максимальные транспортные заторы в центре краевой столицы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на момент публикации новости, девяти и десятибалльные пробки сковали практически все центральные улицы города – Красную, Северную, Тургенева, Мира, Красных партизан, Российское шоссе и многие другие.

Ситуация усугубляется ухудшением погоды, а также многочисленными ДТП, зафиксированными в районе ЖД-вокзала, на улице Трамвайной, Старокубанской, Вишняковой, Суворова и других.

Время восстановления графика движения трамваев не сообщается.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, городская администрация рекомендовала горожанам в ближайшие сутки отказаться от поездок на личных авто в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Руководителей региональных предприятий, не задействованных в сфере обеспечения жизнедеятельности, попросили организовать для сотрудников дистанционный режим работы.

Ольга Логинова