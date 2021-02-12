В Петербург везут новую партию вакцины «Спутник V»

До конца февраля в Санкт-Петербург прибудет еще 94 тысячи доз вакцины от COVID-19. Активно идущая прививочная кампания уже обеспечила снижение уровня заболеваемости в городе.

О новых поставках «Спутник V» сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. Особо подчеркивается, что, несмотря на активную прививочную кампанию и возвращение многих медучреждений в штатный режим работы, больничные резервы для больных коронавирусной инфекцией будут сохранены в полном объеме.

На 12 февраля в Санкт-Петербурге действует 115 пунктов вакцинации во всех районах города. Привитых хотя бы первой частью двухкомпонентной вакцины в городе 135 тысяч человек. Привитых полностью — более 30 тысяч.

Как сообщал “Ъ-СПб”, кампания по вакцинации на текущей неделе началась в социальных дома-интернатах.