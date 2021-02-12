«Справедливая Россия» предлагает ввести в Заксобрании Петербурга поименное голосование

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение городского парламента проект постановления о поименном голосовании. Тайное голосование предлагается сохранить только для рассмотрения тайных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Санкт-Петербурга.

Как заявили представители фракции, документ направлен на обеспечение прозрачности работы парламента. В пояснительной записке приведен пример Государственной Думы, где действует поименное голосование, и все граждане страны имеют возможность увидеть, как голосовал тот или иной депутат. Предполагается, что с принятием закона все результаты всех голосований будут публиковаться на сайте Закса не позднее чем на следующий день после пленарного заседания.

Аналогичные предложения вносились на рассмотрение Заксобрания в 2015 и 2016 годах. Тогда они не получили поддержки депутатов.

Как сообщал “Ъ-СПб”, ранее петербургские депутаты приняли изменения в регламент Закса для ограничения выступлений «не по теме».