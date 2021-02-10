ЗакС в целом принял изменения в регламент для ограничения выступлений «не по теме»

Законодательное собрание Петербурга последним вопросом на заседании сразу в трех чтениях рассмотрело законопроект об изменении своего регламента.

Суть проекта, предложенного вице-спикером Сергеем Соловьевым свелась к тому, чтобы в предвыборный год запретить депутатам выступать не по теме обсуждаемого в конкретный момент вопроса. Сложившаяся практика показывает, что парламентарии используют обсуждение последнего вопроса в повестке для политических заявлений, в том числе федерального характера.

Вице-спикер считает, что в предвыборный год «фейки и необоснованная критика федеральной власти» недопустимы. Кроме того, за подобные высказывания, если они не относятся к сути обсуждаемого вопроса, спикер будет делать замечания. После двух замечаний решением минимум семи депутатов («Единая Россия» имеет 34 мандата) любой депутат может быть лишен права голоса до конца заседания.

Оппозиция убеждена, что данные нормы призваны ограничить их в выражении мнений своих избирателей. Многие их них назвали принятую инициативу актом прямой цензуры и «похоронами парламентской демократии».

Олег Дилимбетов