Протезы будущего

12 февраля в технопарке «Сколково» прошла презентация компании «Моторика». На мероприятии были представлены новые киберпротезы для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями — в фотогалерее “Ъ”.
12 февраля в технопарке «Сколково» прошла презентация компании «Моторика». На мероприятии были представлены новые киберпротезы для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями — в фотогалерее “Ъ”.
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