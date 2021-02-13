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Протезы часто создаются с необычным дизайном в стиле супергероев, для этого каждый из них разрисовывается вручную

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Протезы будущего

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12 февраля в технопарке «Сколково» прошла презентация компании «Моторика». На мероприятии были представлены новые киберпротезы для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями — в фотогалерее “Ъ”.


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