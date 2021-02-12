СКР завершил расследование дела о халатности при ликвидации ЧП под Норильском

Следствие завершило расследование уголовного дела о халатности при ликвидации разлива топлива под Норильском (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Фигурантами дела являются Денис Кулаев (дежурный диспетчерской службы) и Вячеслав Иващенко (и. о. начальника управления по делам гражданской обороны и ЧС).

По версии следствия, фигуранты дела, получив сообщение о разливе топлива, не приняли необходимых мер для своевременной локализации и ликвидации ЧС. «Бездействие Кулаева и Иващенко привело к распространению и проникновению дизельного топлива в почву и водоемы на обширной территории региона, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере экологического благополучия»,— говорится в сообщении.

Ранее виновным в халатности признали бывшего главу города Норильска Рината Ахметчина.

29 мая 2020 года произошла авария на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». В результате просадки опор фундамента резервуара разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Суд взыскал с «дочки» «Норникеля» рекордные 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора. Сама компания оценивала нанесенный ею ущерб в семь раз ниже. Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании и сигналом для бизнеса.

Подробности — в материале “Ъ” «"Норникелю" отлился разлив».