На Кубани в 2021 году на поддержку коневодства выделят около 50 млн рублей

Администрация Краснодарского края в 2021 году выделит из бюджета около 50 млн руб. на поддержку коневодства. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

О текущем состоянии отрасли говорили на краевом совещании под председательством заместителя губернатора Андрея Коробки. Оно прошло в Павловском районе на базе КФХ «Барсук Т.Л.».

Господин Коробка отметил, что на сегодняшний Краснодарский край – единственный регион России, выделяющий краевые субсидии на испытание лошадей.

«При поддержке губернатора в этом году мы сохранили уровень поддержки отрасли на уровне прошлого года, так как она должна чувствовать себя уверенно во все времена. Из краевого бюджета на эти цели направлено около 50 млн. руб. Они должны быть использованы эффективно. Поэтому мы рассчитываем, что результаты испытаний лошадей в этом году будут еще выше», – заявил замглавы региона.

Также Андрей Коробка отметил, что, несмотря на карантинные ограничения, в 2020 году Краснодарский край с высокими результатами провел скаковой сезон. В целом было проведено 239 скачек, это более 1600 стартов, в которых испытано 588 лошадей.

По данным минсельхоза, в хозяйствах всех категорий Краснодарского края насчитывается 9,6 тыс. голов лошадей, из которых 18% приходится на племенное стадо. Выращиванием племенных лошадей в крае занимаются 11 крупных коневодческих хозяйств, а также КФХ и частные коневладельцы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае по итогам 2020 года объем реализованных инвестпроектов в сфере животноводства составил 11,2 млрд рублей. По данным администрации Краснодарского края, В 2021 году на поддержку животноводства в в регионе направят 1,7 млрд руб.

Алексей Белянин