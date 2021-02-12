В Россию приходит марка Kylie Skin by Kylie Jenner

Веганская косметика от Кайли Дженнер, одной из инста-звезд с более чем 210 миллионами подписчиков, начинает продаваться в России как один из портфеля брендов американской корпорации Coty. Ассортимент марки в России будет состоять из семи средств по уходу за кожей лица, двух средств по уходу за телом и сета из четырех средств в мини-формате.

Средства будут эксклюзивно продаваться в сети парфюмерных супермаркетов «Золотое Яблоко». Точная дата запуска Kylie Skin by Kylie Jenner будет анонсирована позднее.