12 февраля, пятница
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В Россию приходит марка Kylie Skin by Kylie Jenner

Веганская косметика от Кайли Дженнер, одной из инста-звезд с более чем 210 миллионами подписчиков, начинает продаваться в России как один из портфеля брендов американской корпорации Coty. Ассортимент марки в России будет состоять из семи средств по уходу за кожей лица, двух средств по уходу за телом и сета из четырех средств в мини-формате.

Средства будут эксклюзивно продаваться в сети парфюмерных супермаркетов «Золотое Яблоко». Точная дата запуска Kylie Skin by Kylie Jenner будет анонсирована позднее.

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