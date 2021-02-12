Ученые предположили, что камни Стоунхенджа ранее использовались в другом сооружении

Камни, из которых сложен Стоунхендж (рядом с Солсбери, графство Уилтшир), возможно, сначала использовались в аналогичном сооружении, построенном в Уэльсе, а уже потом были перенесены к нынешнему месту нахождения этого археологического памятника. К такому мнению пришли британские археологи из Университетского колледжа Лондона, которые занимались раскопками на западе Уэльса. Их исследование опубликовано в журнале Antiquity.

В 2015 году этой группе археологов под руководством Майка Паркера Пирсона удалось установить, что голубые камни высотой 2 метра, из которых сформирован внутренний круг Стоунхенджа, были добыты в каменоломнях в холмах Пресели на западе Уэльса. Археологи начали поиски других древних памятников из камня в окрестностях этих каменоломен. В результате раскопок на участке под названием Ваун-Маун были обнаружены четыре крупных камня, сложенных в форме арки, а также следы шести ям, в каждой из которых когда-то находился большой камень.

Все эти камни и ямы образовывают большой круг, в котором, по оценкам ученых, изначально было 30–50 больших камней, организованных аналогично Стоунхенджу. При этом одна из ям имела необычную пятиугольную форму, размером и очертаниями схожую с одним из камней, которые есть в Стоунхендже. Как отмечает руководитель группы археологов, этот камень из Стоунхенджа «вполне мог быть в той яме»: «Это не категорическое доказательство, но оно все же наводит на размышления». Диаметры кругов в Ваун-Маун и Солсбери также совпадают — 110 метров, других сооружений эпохи неолита с таким диаметром кольца в Великобритании нет.

Исследования показали, что каменный круг в Ваун-Маун был построен между 3600 и 3200 годами до н. э. Начало же возведения Стоунхенджа датируется 3000 годом до н. э., а завершение строительства относят к 2000 году до н. э. То есть камни из Ваун-Маун могли быть перемещены за 280 км под нынешний Солсбери и сложены заново в круг, который стал Стоунхенджем. Археологи из группы Паркера Пирсона намерены продолжить раскопки в Ваун-Маун с целью собрать больше данных, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.

Алена Миклашевская