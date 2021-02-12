Пандемии измерили «след»

Демографический эффект от пандемии будет тянуться еще как минимум 15-20 лет. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило влияние коронавируса на российский ВВП. Эксперты сравнили два сценария: первый гипотетический, при котором пандемии нет и никогда не было, а второй — реальный, при котором живет страна. Учитывались такие показатели, как смертность от COVID-19, временная утрата трудоспособности и потеря рабочих дней.

Самый глубокий негативный эффект на экономику связан с людьми среднего возраста, которые плохо переносят коронавирус, пояснил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов:

«Мы рассмотрели такой показатель, как численность активной рабочей силы, потому что он очень важен для оценок объема ВВП, производимого в стране, и увидели, что между сценариями есть значительная разница. После эти данные мы транслировали в оценку разницы в объемах ВВП, производимых в России. В итоге были получены следующие результаты: в 2021 году с учетом всех возможных неопределенностей демографический эффект пандемии на ВВП получился в диапазоне от 0,2% до 0,9%, и постепенно с годами он должен снижаться.

Ярче всего пандемия повлияла на показатели смертности возрастной группы 40-45 лет».

Избыточная смертность, причиной которой стал коронавирус, оценивается в 360 тыс. человек за прошлый год. А по прогнозам на этот год она может доходить до 250 тыс. Вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что вклад COVID-19 в прирост смертности в стране составляет 31%. Аналитики признают, что демографические эффекты имеют сильное влияние на экономику только в длительной перспективе, а краткосрочно они почти незаметны. Сейчас есть более мощные факторы — например, сокращение числа работников из-за оттока мигрантов. Дефицит наблюдается уже почти год, отметила ведущий научный сотрудник лаборатории РАНХиГС Юлия Флоринская:

«У нас есть большие проблемы, потому что из части стран-доноров мигранты все меньше и меньше ездят в Россию. Если судить по официальной статистике МВД, единовременно в течение года в России находилось около 4 млн трудовых мигрантов, плюс полмиллиона тех, кто не регистрировался, но тем не менее работал. Сейчас сокращение достигло 25-30%. Часть уехала и не приехала. Самые низкие цифры обычно в январе, потом к весне они начинают возрастать. В прошлом году люди уехали в январе-феврале и должны были вернуться, но в мае они не смогли этого сделать. В первую очередь это сказалось летом на частных домохозяйствах, сельхозсекторе, а сейчас активно обсуждается проблема нехватки рабочих на стройках».

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Недополученный суммарный ВВП на одного умершего от коронавируса в России составляет $326 тыс., оценивают аналитики компании FBK Grant Thornton. По итогам прошлого года суммарные потери приближаются к $35 млрд. А для мирового ВВП потери от пандемии составят $22 трлн — это подсчеты МВФ, который полагает, что негативный эффект продлиться еще как минимум пять лет.

Светлана Белова