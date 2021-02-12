Население принесло «Интер РАО» 2 млрд руб. выпадающих доходов

Гарантирующие поставщики (ГП) группы «Интер РАО» получили выпадающие доходы (затраты, не погашенные из тарифа) на сумму около 2 млрд руб. из-за резкого роста потребления электроэнергии населением в 2020 году. Об этом “Ъ” заявили в компании.

В прошлом году ГП увеличили полезный отпуск населению на 4,7%, или на 2,11 млрд кВт·ч год к году. При этом рост оказался вдвое больше прогноза: дополнительный прирост полезного отпуска на 2020 год планировался на уровне 1,05 млрд кВт·ч. Тариф населения ниже рыночных цен, но все объемы выше прогноза ГП приходится покупать по рыночным ценам на оптовом рынке.

«В соответствии с правилами тарифного регулирования данные выпадающие доходы смогут быть учтены не ранее 2022 года»,— говорят в «Интер РАО».

ГП «Интер РАО» занимают наибольшую долю на сбытовом рынке — 18,2%. Как сообщал ранее “Ъ”, население в 2020 году из-за пандемии нарастило потребление электроэнергии сразу на 4,5%

Полина Смертина